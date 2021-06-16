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Putin Biden görüşmesinde büyük heyecan! 36 yıl sonra ilk

Putin Biden görüşmesinde büyük heyecan! 36 yıl sonra ilk

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı.

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ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi.Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

İki lider zirvenin yapılacağı Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasına TSİ 13.25 sularında geldi.

Görüşme öncesi kısa açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a şahsen görüşme girişimi için teşekkür ederek “Uzun bir yolculuk yaptınız, çok çalıştınız. Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinde en yüksek seviyede ele alınması gereken birçok sorun birikti. Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden da Putin ile iki ülke arasındaki iş birliği ve karşılıklı menfaat alanlarını belirlemeye çalışacaklarını belirterek "Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyidir." dedi.

“Katil” sözü hatırlatılınca Biden, “Bunun yapmak üzere olduğumuz toplantı açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum”, dedi.

Dört saat sürmesi beklenen görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Hollywood maçosu demişti

Putin, Biden’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından, kendisi için yaptığı ‘Katil’ benzetmesi sorulduğunda Putin'in karşılığı ise, "Hollywood maçosu" olmuştu.

Putin biden

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