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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'in kabrine ziyaret

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde Haydar Aliyev'in kabrini ve şehitlikleri ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

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