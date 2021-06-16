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Ünlü şirketten kiraladığı evde tecavüze uğrayan kadına 7 milyon dolar ödeme

Ünlü şirketten kiraladığı evde tecavüze uğrayan kadına 7 milyon dolar ödeme

Dünyanın dört bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb, ABD’nin New York kentinde tecavüze uğrayan bir turiste 7 milyon dolar ödedi.

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ABD'li şirket Airbnb bir skandalla gündeme gelmişti. Avustralyalı bir turist, ABD'nin New York kentinde Airbnb üzerinden daire kiralamıştı.

BBC'nin Bloomberg News'dan aktardığı habere göre, yeni yıl için Avustralya'dan ABD'ye giden turist ve arkadaşları, yakındaki bir dükkandan Airbnb üzerinden kiraladıkları dairenin anahtarlarını aldı.

Banyoya saklanmıştı!
2015'te gerçekleştirilen saldırıda, şüphelinin saldırıdan önce dairenin anahtarlarının bir kopyasını çıkarmış olduğu ileri sürüldü. Turist grubu dışarı çıkınca eve giren 24 yaşındaki Junior Lee banyoda saklandı. Cinsel saldırıyla suçlanan ve tutuklu yargılanan Lee suçlamaları reddetti.

Airbnb'den destek teklifi
Saldırıdan sonra, Airbnb güvenlik ekibi yardım sunmak için yerel polis departmanıyla iletişime geçti ve tecavüze uğrayan turisti bir otele yerleştirdi. Ayrıca danışmanlık gibi masrafları ödemeyi teklif etti.

Saldırıdan 2 sene geçtikten sonra turist ve Airbnb, 7 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında saldırıdan Airbnb ya da ev sahibini suçlayamayacağının da yer aldığı belirtildi.

İddiaları yalanlayan Airbnb sözcüsü ise "Cinsel saldırı vakalarında yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde kişiler özgürce yaşadıklarını anlatabilirler. New York vakasında da geçerli" açıklamasında bulundu.

Geçmiş kontrolleri
Airbnb'nin şirketinin yayınlanan prospektüsü, ABD'deki ev sahipleri ve misafirler için sabıka kayıtları ile kamu kayıtları dahil olmak üzere "çevrimiçi geçmiş kontrolleri" yürüttüğünü belirtiyor.

ABD
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