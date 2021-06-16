Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 işçi öldü

İnşaat halindeki okulun 5'inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu, kalıp ustası Şaban Tınış ve Mustafa Tınışhayatlarını kaybetti.

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Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi'nde yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5'inci katında kurulan iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İskelede çalışan kalıp ustaları Şaban (47) ve Mustafa Tınış (51) , çökme sonucu düştü.

İki kardeş yaşamını yitirdi

Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cenazeleri memleketlerine gönderilecek

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu. Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.