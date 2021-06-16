BIST 1.435
DOLAR 8,54
EURO 10,36
ALTIN 510,99
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Serdar Dursun iddialı! Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım

Serdar Dursun iddialı! Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun ''Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım'' dedi. 29 yaşındaki futbolcu, uzun boyuna rağmen teknik bir oyuncu olduğunu da belirtti.

Abone ol

3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, kulüp televizyonuna konuştu. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten deneyimli santrfor “Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım" diye konuştu.

Farklı takımlardan da teklifler aldığını açıklayan 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin adının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında çok maç izlediğini kaydeden Serdar Dursun, bir an önce sarı lacivertli taraftarlarla buluşmayı hayal ettiğini kaydetti.

Uzun boyuna rağmen teknik bir oyuncu olduğunu da söyleyen Serdar, “Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim” açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK kadına şiddeti affetmedi 1842 ceza
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Milli Saraylar Başkanlığı'ndan 'kayıp vazo' açıklaması
Eskişehir'de dehşeti yaşatıp bu hale getirdi! Savunması pes dedirtti
Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 kardeş feci şekilde can verdi
Putin Biden görüşmesinde büyük heyecan! 36 yıl sonra ilk
Diyarbakır çiftçisine 24 milyon lira hibe desteği verilecek
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Hac için 24 saatte 450 bin kişi başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'in kabrine ziyaret
Yorumlar