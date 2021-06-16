Eskişehir'de dehşeti yaşatıp bu hale getirdi! Savunması pes dedirtti

ESKİŞEHİR’de gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru Ali Ü.’yü (55), elinden aldığı telsizle başına defalarca vurarak ağır yaralayan Kadir B. (27) ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Ü., 2019 yılının temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonla konuşan Kadir B.’yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kadir B., polis memuruna saldırdı. Kadir B., yere düşüp, bayılan polis memuru Ali Ü.’nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu.



Saat 04.30 sıralarında yaşanan olaya, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi Numan U. (29) müdahale etti. Numan U., saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Kadir B., tutuklandı. Kadir B., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, yaralanan polis memuru Ali Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.



"Hiçbir şey hatırlamıyorum"

Kadir B. hakkında basit yaralama suçundan dava açıldı. Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Kadir B. salonda savunma yaptı. Aşırı alkollü olduğu için olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Kadir B., “Net olarak hatırladığım bir şey yok. Aşırı alkollüydüm ve telefonda husumetli olduğum kişilerle konuşuyordum. Olaylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



"Çok pişmanım"

Sözlerini sürdüren Kadir B. "Olayı daha sonra medyadan öğrendim. Mahkeme huzurunda müştekilerden özür dilemek istiyorum. Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum. Çok pişmanım” dedi. Sanık savunmasının ardından polis memuru Ali Ü.’nün avukatı adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyerek, Kadir B. hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kadir B.’nin tutuksuz yargılanmasına ve hakkında bulunan adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.