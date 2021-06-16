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Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partisine Temel Karamollaoğlu'nun yerine Mete Gündoğan önerisi

Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partisine Temel Karamollaoğlu'nun yerine Mete Gündoğan önerisi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yaptığı kongre çağrısı sonrası kulisler hareketlendi. Gözler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine geçecek isme çevrildi.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı kurultay çalışmalarını resmen başlattığını duyurup kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını belirtti.

Asiltürk, yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve gençleri milli görüşe kazandırmak için benim gözetimimde geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun yerine Gündoğan

Asiltürk'ün açıklamaları sonrası Saadet Partisinde kongre hareketliliği yaşanırken Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yerine Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın geleceği iddia edildi.

Mete Gündoğan kimdir?

Prof. Dr. Mete Gündoğan, 1963 Dursunbey Balıkesir doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini Ayvalık ilçesinde tamamlamış ardından Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans çalışmasını bitirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. Tez aşamasında British Council'den burs kazanarak İngiltere'ye gitmiş ve Cranfield Teknoloji Enstitüsünde üretim sistemleri mühendisliği alanında yüksek lisans çalışmasını 1995 yılında tamamlamıştır.

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