Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 3 kritik konuda uzlaşmış

NATO Liderle Zirvesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, bölgesel meselelerde işbirliğinin önemine vurgu yaparken Afganistan, Libya ve Suriye konusunda mutabık kaldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Libya'nın geleceğinde Halife Hafter'in Suriye'nin geleceğinde ise Beşar Esed'in yerinin olmadığı konusunda fikir birliği sağladı. Ayrıca ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra Türkiye'nin sahada Uluslararası Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması, masada ise Afganistan hükumeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapması konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

ABD özel temsilci atayacak

Gelecek dönemde Türkiye ile ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulanan görüşmede Suriye meselesinin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Ayrıca ABD'nin kısa süre içinde Suriye Özel Temsilcisi atayacağı ve ABD'li temsilcinin Türkiye ile de yakın temasta olacağını öğrenildi. İdlib'deki son durumun gündeme geldiği Erdoğan-Biden görüşmesinde yeni bir mülteci dalgasının bölgede istikrarsızlığa yol açacağına dikkat çekildi.

Libya konusunda fikir birliği

ABD ve Türkiye arasında fikir birliği sağlanan bir diğer konusu ise Libya. İki ülkenin de Libya'da Birleşmiş Milletlerin (BM) tanıdığı meşru hükumeti desteklediği ve siyasi çözümün güçlendirilmesi konusunda uzlaşı sağladığı bildirildi. Halife Hafter'in Libya'nın geleceğinde yeri olmadığı her iki ülke tarafından da dile getirildiği ifade edildi.

Afganistan konusunda da Türkiye ve ABD'nin ortak görüşte olduğu belirtildi. ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra Uluslararası Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin Türkiye'nin üstlenebileceği konusunda prensipte anlaşma sağlandığı aktarıldı. Yine Afganistan hükumeti ve Taliban arasında yürütülen Afganistan barış müzakerelerinde Türkiye'nin arabulucu rol oyması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.