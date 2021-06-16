Gazetecilerin mafya polemiği sürüyor: Pusu kurmak acizliktir

Sedat Peker'in iddialarının ardından Fuat Kozluklu bazı gazetecileri mafyadan para almakla suçladı. Bu iddia sonrası Hadi Özışık, Cengiz Semercioğlu ve Enver Aysever'den tepki gecikmedi.

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Sedat Peker'in iddialarının ardından gazeteci Fuat Kozluklu'nun mafyayla ilişki içinde olmakla suçladığı gazetecilerle başlattığı polemik sosyal medyada devam ediyor. Eski Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, kendisini suçlayan Fuat Kozluklu'ya "Şimdi sen işleri karıştırmadan, 'mafyadan para alan gazeteciler' listesinde adımı geçirdiğin için özür dile, gel sonra 'hanutçu' meselesini samimiyetle konuşalım. Ben sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım" diye yanıt verdi.

Sedat Peker'in aralarında bazı gazetecilerin de bulunduğu kişilerin 'kirli ilişkileriyle' ilgili ortaya attığı iddiaların ardından gazeteci Fuat Kozluklu, sosyal medya hesabından attığı iki ayrı mesajda Veyis Ateş, Ali Çağatay, Kenan Erçetingöz, Sevilay Yılman, Erhan Çelik, Aydın Demir, Hadi Özışık, Süleyman Özışık, Numan Ceyhan, Cengiz Semercioğlu ve Enver Aysever'i etiketleyerek mafyadan para almakla suçladı.

Namusun varsa bu iddianı ispatla

Gazeteci Hadi Özışık bu iddiaya sessiz kalmadı ve Kozluklu'yu iddiasını ispat etmeye davet ederek şu paylaşımı yaptı;

''TRT spikeri Fuat Kozluklu benim ve kardeşim Süleyman Özışık

ile bir grup gazetecinin mafyadan para aldığını yazmış. Buradan kendisine sesleniyorum (beni engellemiş) şerefin, namusun varsa bu iddianı ispatla...''

Pusu kurmak acizliktir

İddiada adı geçen bir diğer gazeteci Enver Aysever de açıklamasında, "Ekrandan, gazete köşesinden, sosyal medyadan tek başına iftira atmak “ifade özgürlüğü” değildir. Eğer varsa bilgi, belge yayınlamak ve yüz yüze olmak gerekir. Pusu kurmak acizliktir" ifadesini kullandı.

‘Şerefsiz gazeteciler'

TV100'de program yapan eski Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu Kozluklu'dan özür dilemesini isteyerek “Yoksa ‘şerefsiz' ilan edeceğim seni. Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma beni” dedi.

Fuat Kozluklu bunun üzerine Twitter hesabından "Cengiz Semercioğlu; Gazeteciliğin düşürüldüğü durumdan şikayet eden Habertürk yazarı Fatih Altaylı, çıkar karşılığı çalışan "şerefsiz" gazetecilerin açıklanması çağrısında bulununca, çıkar için mesleği kullanan tiplerden örnekler vermiştim. Peş peşe üç paylaşım içinde adını hanutçu diye vurgulamayınca "mafya ilintili kişiler arasında" sen de varmışsın gibi algılanmış. İncinmişsin, anladım" diye yanıt verdi.

Cengiz Semercioğlu'nun Kozluklu'nun paylaşımına tepkisi:

- "Şerefsiz” Fuat; Önce “mafyadan para alan gazeteciler” listesine adımı yaz sonra ben “özür dilemezsen seni şerefsiz ilan edeceğim” deyince konuyu “hanutçu” meselesine çevir. Bunun adı şerefsizlik değil de nedir?

- Şimdi ben sana “….. tekisin” desem sen itiraz edince de konuyu, “Sen de Malatya'ya yaptığın hanut seyahatleri anlat bakalım”a çevirsem “şerefsizlik” olmaz mı? Ben bunu yapmıyorum ama sen yaptığın için “şerefsizsin”

- Şimdi sen işleri karıştırmadan, “mafyadan para alan gazeteciler” listesinde adımı geçirdiğin için özür dile, gel sonra “hanutçu” meselesini samimiyetle konuşalım… Ben sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım…

-Ama bugün medyada peşine düşmemiz gereken çok çok daha önemli işler var; Gel birlikte “Siyaset-Bürokrasi-Medya-Mafya” çöplüğünü didikleyelim mesela… Gel, Veyis Ateş'in 10 milyon euroyu Ankara'da kimin için istediğini sorgulayalım…

- Gel mafyayla yıllarca kucak kucağa olan gazetecileri, siyaset eliyle palazlatılan yazarları konuşalım… Gel Sezgin Baran Korkmaz'ın maaşa bağladığı 12 gazetecinin kim olduğunu bulalım…

Yer misin, yemez misin?.. Dikkat et ama o 12 gazeteci içinden yandaş arkadaşların çıkmasın…