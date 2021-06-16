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Saman fiyatları kuraklığın da etkisiyle ikiye katlandı

Demirören Haber Ajansı
Saman fiyatları kuraklığın da etkisiyle ikiye katlandı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kuraklık sonucu yaşanan verim kayıpları hayvancılık sektörünü de etkiledi. Geçen yıl kilosu 50 kuruştan satılan saman, verim kayıpları nedeniyle 1 liraya çıktı.

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Türkiye'de yıllık ortalama 2 buçuk milyon ton buğday üretilen Konya'da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ekili alanlarda önemli ölçüde verim kayıpları yaşandı.

Sulak arazilerde ürün kayıpları yüzde 30'ları bulurken kıraç arizelerden ise neredeyse hiç verim alınamadı. Ürün kaybı hayvancılıkla uğraşan çiftçileri de zora soktu. Besicilerin geçen yıl 500 liraya aldıkları samanın balyası, bu yıl 800-900 liraya yükseldi.

Verim kayıpları samana da yansıdı

Türkiye'de 41 şehrin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Bu yıl görülen kuraklığın sonuçlarını arazide görüyoruz. Yağış alamayan kıraç arazilerde verim kaybı yüzde 100'ü buldu, sulak arazilerde ise yüzde 30'ları geçti. Taze saman bulmak çok güç oldu. Piyasadaki samanın çoğu geçen yıllardan kalan stokçuların ellerindeki saman. Ülkemizde saman sıkıntısı olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de aynı problemler var. Geçen yıl samanın kilogramı 50 kuruşke, bu yıl verim kayıpları nedeniyle 1 liraya yükseldi. 450-500 liraya aldığımız balya saman, 800-900 liraya çıktı" dedi.

"Meralar kontrol altına alınmalı"

Konya Ovası ve Orta Anadolu'da sulak arazilerden elde edilecek yeni hasatla samanın piyasayı biraz olsun rahatlatacağını ifade eden Kavuneker, "Sulanabilir arazilerde hasat başlıyor. Hasat sayesinde bir nebze de olsa taze saman piyasada olabilir. Ancak ekim-kasım aylarında yine aynı sorunlar yaşanır. Yaşanan kuraklıktan dolayı meralarda da ot yok. Acilen ileriye dönük meraları kontrol altına almamız lazım" şeklinde konuştu.

"Hem fiyatı yüksek hem de bulamıyoruz"

27 yıldır Konya'da besicilik yapan Ercan Temur (43), "Geçen sene 50 kuruşa aldığımız saman, bu yıl 1 lira ve üzerine çıktı. Fiyatlarda ciddi bir artış var. Saman piyasada çok az. Kime sorsak saman 'yok' diyor. Samanın hem fiyatı yüksek hem de bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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