BIST 1.431
DOLAR 8,52
EURO 10,33
ALTIN 509,64
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

Konut fiyatlarında artış eğilimi nisan ayında da devam etti. Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda aylık yüzde 2 ve yıllık yüzde 32.4 artışla 168.8 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 168.8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 32.4 artarken bu dönemde reel yükseliş yüzde 13 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara'da yüzde 1.5'lik, İzmir'de yüzde 1.4'lük artış kaydedildiği görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28.6, yüzde 29.8 ve yüzde 34.3 yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazetecilerin mafya polemiği sürüyor: Pusu kurmak acizliktir
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Çin'in kripto para kararı büyük madencilik göçünü başlattı
SOCAR'dan Karadeniz gazı için ortak çalışma sinyali
AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete sert eleştiri
Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partisine Temel Karamollaoğlu'nun yerine Mete Gündoğan önerisi
Aydın Doğan medya sektörüne geri mi dönüyor? Bomba iddia!
Almanlar Türkiye'yi istiyor! Pandemi öncesini bile geçti
Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a söyledi
Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 2 işçi öldü
Yorumlar