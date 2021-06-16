Rus heyeti uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye gidiyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere hafta ortasında Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gidecek. Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Rus heyetinin Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığının ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşacağı belirtildi.