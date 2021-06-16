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Gaziantep'te bir kişi intiharına engel olmak isteyen esnafı pompalı tüfekle öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te bir kişi intiharına engel olmak isteyen esnafı pompalı tüfekle öldürdü

GAZİANTEP'te intihar etmek isteyen M.Y., kendisini ikna etmek isteyen Oktay Danabaş'ı (39) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

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GAZİANTEP'in Akkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olan M.Y., otomobilinin içerisinde pompalı tüfekli intihar etmek istedi. Durumu gören market işletmecisi Oktay Danabaş (39), M.Y. ile konuşmaya başladı. Konuşma sırasında M.Y., yanındaki tüfekle kendisini ikna etmeye çalışan Oktay Danabaş'a ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Danabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı görenlerin linç eğmeye kalkıştığı M.Y., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından çıkarıldı ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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