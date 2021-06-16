BIST 1.431
DOLAR 8,61
EURO 10,35
ALTIN 509,10
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Şenol Güneş, Milli Takım'ın kötü oyununda suçu üstüne aldı

Şenol Güneş, Milli Takım'ın kötü oyununda suçu üstüne aldı

Şenol Güneş, Milli Takım'ın 2 maçta sıfır çekmesinde suçu üstüne aldı: Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil, skor iyi değilse sorumlu benim açıklamasında bulundu.

Abone ol

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kaybedilen Galler maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Güneş, faturanın kendisine kesilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"Üzgünüz, bu turnuva önemliydi. Daha iyi oyun ve sonuçlarla çıkmalıydık. Kazanmayı düşünürken beraberliği bile yakalayamadık.

İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor.

"Bu turnuva önemliydi"
Bu turnuva önemliydi. Burada daha iyi bir oyunla çıkmamız gerekiyordu. Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Tecrübe konusunda eksiğiz.

Oyuncularımız genç. Bir sorumlu varsa benim. Kötü sonuçlardan dolayı sorumlu benim. Sanki takımın üzerinde bir ağırlık var. Ne İtalya maçında ne de Galler maçında bir oyun göremedik."

ÖNCEKİ HABERLER
Fed'in kararına altından sert tepki
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Gaziantep'te bir kişi intiharına engel olmak isteyen esnafı pompalı tüfekle öldürdü
Türkiye'de aşılama sayısı 37 milyonu aştı
Türkiye Galler EURO 2020 maçı golleri ve geniş özeti
Rus heyeti uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye gidiyor
Türkiye 16 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Saman fiyatları kuraklığın da etkisiyle ikiye katlandı
Putin ile Biden arasındaki tarihi görüşmeden anlaşma çıktı
Koronavirüs vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi
Yorumlar 13 yorum