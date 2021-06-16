Şenol Güneş, Milli Takım'ın kötü oyununda suçu üstüne aldı

Şenol Güneş, Milli Takım'ın 2 maçta sıfır çekmesinde suçu üstüne aldı: Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil, skor iyi değilse sorumlu benim açıklamasında bulundu.

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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kaybedilen Galler maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Güneş, faturanın kendisine kesilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"Üzgünüz, bu turnuva önemliydi. Daha iyi oyun ve sonuçlarla çıkmalıydık. Kazanmayı düşünürken beraberliği bile yakalayamadık.

İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor.

"Bu turnuva önemliydi"

Bu turnuva önemliydi. Burada daha iyi bir oyunla çıkmamız gerekiyordu. Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Tecrübe konusunda eksiğiz.

Oyuncularımız genç. Bir sorumlu varsa benim. Kötü sonuçlardan dolayı sorumlu benim. Sanki takımın üzerinde bir ağırlık var. Ne İtalya maçında ne de Galler maçında bir oyun göremedik."