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Fed'in kararına altından sert tepki

Fed'in kararına altından sert tepki

Fed'in kritik faiz kararı sonrası altının ons fiyatı sert gerilerken, şu dakikalarda 1839 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında tuttu.

Fed, en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programını sürdüreceğini bildirdi. Fed tahminlerine göre, politika yapıcılar 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor.

1833 dolara kadar geriledi

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi 1860 dolar seviyesinde hareket eden altının ons fiyatı, beklentiler dahilinde gelen karar sonrası gün içi en düşük seviyesi olan 1833 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 1.05 oranında düşüşle 1839 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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