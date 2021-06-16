Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.

Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle: