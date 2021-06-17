Yeni dönem! İstanbul'da metrolar internet erişimine açılıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, metrolarda internet erişimine açacak olan maddenin komisyondan geçtiğini açıkladı. Metroları internet erişimine açacak olan teklif İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, metrolarda internet erişiminin önünü açan komisyon kararını oybirliği ile kabul etti.

İBB Meclis Üyesi Balık, "İstanbul'umuzun kıymetli gençlerine bir müjdem olacak. Komisyonumuzun gündeminde olan bir dosya için AK Parti Grup Başkanımız M. Tevfik Göksu beyefendi ve grup yönetimimizle iki gündür görüşüyoruz. Görüşmelerimizin sonucunda, siz değerli gençler metrolarda sadece fotoğraf arşivlerinizi temizlemeyecek. Artık metroda sadece WhatsApp konuşmalarını temizlemeyecek. Artık metrolarda sadece çevrim dışı oyunlar oynamayacaksınız.

Değerli gençler müjdemizi açıklıyoruz. Artık İstanbul metrolarını internet erişimine açıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Tabi malum Genç kardeşlerimde bilirler akıllı şehir, akıllı yöneticilerle olur. AK Parti döneminde, metrolar sevdiklerinize daha hızlı ulaşmanız için yapıldı. Metrolardaki internet erişimi, Londra'da 2017'deki metro seferlerinde yapılan bombalı saldırılar nedeniyle durdurulmuştu. Artık gençlerimiz sevdikleriyle bağlarını metrolarda koparmayacaklar. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen interneti her yerde kullanabilecek, metrolarda daha çok kullanacaklar. Gençler internetiniz bol olsun" dedi.

Teklif kabul edildi

İBB Meclisi Haziran Ayı 2'inci oturumu bu gün Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde 2'inci Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. İstanbul'da metro hatlarının internete erişimine açacak teklif; Tarife Komisyonu, Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyonu ile Temel Haklar komisyonlarından geçmesi üzerine bugün yapılan oylamada gündeme geldi. Metroları internet erişimine açacak olan teklif İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.