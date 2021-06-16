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İtalya'nın önünde İsviçre de duramadı

Anadolu Ajansı
İtalya'nın önünde İsviçre de duramadı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda turnuvanın ev sahiplerinden İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahiplerinden İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı.

26. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Berardi son çizgiye kadar inip topu ortaya çıkardı. Geriden gelen Locatelli altı pasta topa dokunarak İtalya'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.

Locatelli, 52. dakikada kendisinin ve İtalya'nın 2. golünü kaydetti. Barella'nın pası sonrası kaleyi cepheden gören Locatelli ceza yayından yaptığı vuruşla topu kaleci Sommer'in bakışları altında filelere gönderdi.

İtalya, Immobile'nin 89. dakikada ceza sahasının dışından attığı golle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Gol yemeden üst üste 10. galibiyetini alan İtalya, grupta 2'de 2 yaparak EURO 2020'de son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.

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