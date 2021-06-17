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Sputnik V etkili mi? Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti

Sputnik V etkili mi? Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti

RUSYA'nın başkenti Moskova'da bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti.

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Rusya'da keşfedilen yeni koronavirüs varyantının son zamanlarda artan vakaların sorumlusu olabileceği konuşuluyor. Moskova belediye başkanı artan vakaların üzerine hizmet sektöründe çalışanlar için zorunlu aşı emri verdiDaily Mail'de çıkan habere göre Rus bilim insanları aşıların varyantın üzerinde etkili olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Sputnik V aşısını üreten akademisyenler artan vaka sayılarının sebebinin bu varyant olabileceğini öne sürüyor.

Belediye Başkanı'ndan zorunlu aşı emri
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Şehirdeki koronavirüs durumu dramatik şekilde gelişiyor. Kentteki hastanelerde çeşitli seviyelerde olan 12 bin Kovid-19 hastası tedavi görüyor." dedi. Moskova'da yaklaşık olarak 2 milyon kişinin aşılandığı söylenirken, hizmet sektöründe çalışanların aşılanması yönünde karar alındığı bildirildi.

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