Putin'den Biden'a Tolstoy alıntısıyla cevap

Putin, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmelerde ilişkilerin düzeyini açıklarken Tolstoy'dan yaptığı alıntıyla dikkat çekti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler konusundaki beklentileri Tolstoy'dan alıntı yaparak yorumladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Biden ile yeni bir karşılıklı fikir birliği düzeyini yakalayıp yakalamadıkları sorusuna yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmelerinin oldukça yapıcı geçtiğini söyledi.

Putin, Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Leman Gölü kıyısındaki Parc de La Grange villasında yaptığı görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Putin, "Biden ile görüşmede herhangi bir düşmanlık yoktu, tam aksine, toplantı ilkeli şekilde gerçekleşti. Birçok konuda pozisyonlarımız ayrılıyor. Ancak her iki taraf da birbirimizi anlama ve pozisyonların yakınlaşması konusunda, yol arayışı konusunda isteğini gösterdi. Görüşme, oldukça yapıcıydı." dedi.

Tolstoy'dan alıntı yaptı

Putin, "Biliyorsunuz, Lev Tolstoy şöyle bir sözü var: Hayatta mutluluk yoktur, sadece mutluluğun (ufukta belirip kaybolan) kıvılcımları vardır. Onlara değer verin, onlarla yaşayın" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, Biden ile tam anlamıyla karşılıklı güvenin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Ama bence bu güvenin kıvılcımları geçiverdi" diye konuştu.