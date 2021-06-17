BIST 1.414
DOLAR 8,71
EURO 10,39
ALTIN 498,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

147 suçtan aranıyordu! İstanbul'da suç makinesi bakın nerede yakalandı

147 suçtan aranıyordu! İstanbul'da suç makinesi bakın nerede yakalandı

İSTANBUL’da, ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi suçların da aralarında olduğu 147 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (30) adlı bir kişi, Kağıthane’de yakalandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan ve ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve bilişim suçları kapsamındaki ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi suçların da aralarında olduğu 146 farklı olaydan aranan F.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda iş yeri ve sokak üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 147 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 840 lira para cezası bulunan şüphelinin izine Kağıthane’de ulaştı. F.A., 8 Haziran günü polis tarafından Kağıthane'de sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A., hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Araba kazası ile her şeyi unutan adamın hafızasını geri getiren bir şarkı oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Pfizer'ın açıkladığı ilaç Covid ölümlerini azalttı
Erken seçimin anahtarı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elinde!
Küçükçekmece'deki yangın! İşçiler gözyaşlarını tutamadı
Taşa 'tecavüz ediliyorum' yazan çocuk için Bakanlık açıklama yaptı
Avcılar'da ‘sanal tombala’ oynayanlara ceza
Merve Dizdar eşinden boşanıyor duyurdu kiminle evliydi?
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
İngiltere'de kriz! Başbakan Boris'den kendi bakanına küfürlü sözler
Yorumlar