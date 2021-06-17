Veyis Ateş'in akibeti ne olacak? Habertürk yetkilileri İsmail Saymaz'a açıkladı

Firari iş insanı Sezgin Baransu Korkmaz'dan 10 milyon euro rüşvet istemekle suçlanan gazeteci Veyis Ateş ile İsmail Saymaz'a konuşan Habertürk yetkilileri “Bunu kimse kaldıramaz. İddialar gazetecilikle ilgili değil. Biz işin böyle bir boyutu olduğuna (para istendiğine) ikna olduk.” dedi.

Abone ol

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baransu Korkmaz'ın sorunu halletmesi karşılığında 10 milyon euro rüşvet istediği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Medya, siyaset ve iş dünyasını sarsan olaya ilişkin son gelişmeleri Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında aktardı. Veyis Ateş ile Habertürk yönetimi arasında yaşananları Saymaz, yazısında ayrıntılarıyla anlattı:

Ateş'ten savunma istendi

"Peker'in açıklamaları Habertürk TV'ye bomba gibi düştü. Televizyon yetkililerinden öğrendiğim kadarıyla Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, aynı gün Ateş'e “Doğru mu?” diye yazılı şekilde sordu.

İddiaları reddetmiş

Ateş, kesin bir dille reddetti. Paramount Otel'de Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak kaldığını, bu sırada Korkmaz ile tanıştığını, başka hiçbir şekilde görüşmediklerini söyledi. Korkmaz ile gazetecilik dışı ilişkisinin bulunmadığını anlattı.

Yazılı açıklamasını geri çekti

Tekdağ, “Yazılı açıklama yap, yalanla. Şaibe kalksın, sana sahip çıkalım” dedi. Ateş, hazırladığı yazılı metni Tekdağ'a gönderdi. Girişe “Kurumuma, mesleğime ve aileme saygımdan ötürü” diye yazıldı.

Ancak Ateş, açıklamayı paylaşmadı. Dört saat sonra Tekdağ'ı arayarak “Vazgeçtim. Peker saldırır, çocuklarıma zarar verir” dedi. Tekdağ, “Açıklamayı yapıp yapmamak senin bileceğin iş. Yapmazsan gazeteciliği sürdüremezsin, bunu da bil” dedi.

Süresiz izne çıkarıldı

Tekdağ, Ateş'i süresiz izne çıkardı. Ta ki Korkmaz, geçen cumartesi Yılman'a kaydı dinletene Ertesi gün Fatih Altaylı'yı arayana değin. İki gazetecinin yazmasıyla iddia kamusallaştı.

İhtimal Ateş'in işine son verilecek

Habertürk, pazartesi günü Ateş'ten savunma istedi. Evrak salı günü Ateş'e ulaştı. İhtimal, Ateş'in işine son verilecek. Habertürk yetkilileri bana şunları söyledi:

“Bunu kimse kaldıramaz. İddialar gazetecilikle ilgili değil. Biz işin böyle bir boyutu olduğuna (para istendiğine) ikna olduk.”

Başkaları da dinlemiş

Bir ses kaydı var. Üç dakikasının içeriğini Yılman'dan okuduk. Bütününde neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Bazı AK Partililerin de kaydı dinlediğini işittim. Buna rağmen Ateş susuyor. Korkmaz ise yakın bulduğu gazeteciler üzerinden şantaja uğradığını iddia ediyor.