Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi! Dolar ve altında yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor. Ekonomistler, bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit tutmasını bekliyor. Dolar ve altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Olası bir faiz indirimiyle ilgili senaryolar neler?..

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Metindeki ifadeler dikkatle izlenecek. TCMB önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.

Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmıştı.

Piyasa faiz indirimi beklemiyor: Uzmanlar, TCMB'nin Fed toplantısının ardından vereceği karar kadar metindeki ifadelerin de piyasaları etkileyeceğini belirtiyor. Beklentiler bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit bırakması yönünde.

Saat 10:00 itibariyle piyasalarda durum: Yükseliş eğilimini gören dolar 8.63 liradan işlem görürken, euro 10.36 lira seviyelerinde. Altının ons fiyatı da yükselirken, gram altın 502 liradan, çeyrek altın ise 822 liradan işlem görüyor. Cumuriyet altını ise 3.218 lira...