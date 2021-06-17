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Afyonkarahisar'da vatandaşın iddiası: Covid-19 aşısından sonra koluna 1 lira yapıştı

Afyonkarahisar'da vatandaşın iddiası: Covid-19 aşısından sonra koluna 1 lira yapıştı

AFYONKARAHİSAR'da bir vatandaş, Covid-19 aşısını vurulduğu koluna 1 liranın yapıştığını fark ettiğini söyledi.

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Şuhut ilçesinde kahvecilik yapan esnaf Ali Kaymak, 1 lirayı aşı vurulduğu yere koyunca kolunun parayı çektiğini fark etmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Paranın koluna yapıştığını ifade eden Kaymak, "Aşı olduktan sonra bunu fark ettim. Artı olarak tiktok'ta video olarak paylaşmışlar Ben dalga geçiyorlar zannettim, ama gerçekmiş" diye konuştu.

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