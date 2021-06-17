Galler maçı bitti Şenol Güneş'in maaşı gündeme oturdu

A Milli Takım'ın EURO 2020'de iki maçta aldığı yenilgiler Şenol Güneş'i bir anda topun ağzına koydu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Güneş'in istifasını isterken maaş konusunun gündeme gelmesiyle tartışmalar daha da şiddetlendi. İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başında kazandığı...

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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetle birlikte Milli Takım turnuvadaki iki maçta da 0 puan alarak gruptan çıkma şansını çok zora soktu.

Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş’in adı sosyal medyada Türkiye gündeminde üst sıralara kadar yükseldi. Güneş hakkında on binlerce paylaşım ve eleştiri yapıldı. En çok eleştirilen konu ise Güneş’in maaşı oldu.

Şenol Güneş turnuvada dördüncü

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yıllık 3.2 milyon Euro (33 milyon TL) alan Güneş, turnuvanın favori üç takımının teknik direktörlerinin ardından en yüksek maaşı alan dördüncü futbol insanı oldu.

Rakamlara göre Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw 4.4 milyon Euro, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Diddier Deschamps 4.2 milyon Euro, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique 3.4 milyon Euro alıyor.

Öte yandan Galler Teknik Direktörü Rob Page'in yıllık ücreti 330 bin Euro olması da tepkileri yükseltti.

Maç başına 1.4 milyon lira

Şenol Güneş son 1 yılda 23 maça çıktı. 33 milyon lira maaş alan Güneş'in maç başına kazandığı ücret 1.4 milyon lira, dakikada ise kazandığı ücret 15 bin 500 lira. Güneş'in kazandığı ücrete primler ise dahil değil.