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EURO 2020 maçında Erdoğan gafı! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı

EURO 2020 maçında Erdoğan gafı! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı Aliyev’in de izlediği Türkiye - Galler maçında TRT’den sosyal medyada gündem olan bir ‘gaf’ geldi.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'deki ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen maçı Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev'le birlikte Bakü'de tribünden takip etti.

Karşılaşma, TRT ekranlarından canlı yayınlanırken maçın hemen başında yaşanan gaf, sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçı anlatan TRT spikerinin, "Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yönetiyor" sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

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