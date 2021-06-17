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Galatasaray Kulübü divan kurulu başkanını seçecek! İki isim yarışıyor
Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi yarın yapılacak. Seçimde divan kurulu başkanlığı için iki isim yarışacak.Abone ol
Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek seçim saat 10.00'da başlayıp, 15.00'te sona erecek. Kulüp başkanlığına aday olan eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan boşalan koltuk, 2024'e kadar yeni sahibini bulacak.
Seçimde divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarışacak.