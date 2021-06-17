Karabük'te biontech aşısı yaptırdı bu hale geldi! Elini uzatınca şaşkına döndü

KARABÜK'te kadın kuaförü olan Şeyda Öztürk, iddiaya göre Biontech aşısı olduktan bazı metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı.

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Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan 18 yıllık kadın kuaförü Şeyda Öztürk 2 gün önce randevu alarak Biontech aşısı yaptırdı. İddiaya göre aşıyı yaptırdıktan sonra çalışmaya başlayan Öztürk’ün eline aldığı metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı. Öztürk, vücudunun çeşitli bölgelerine koyduğu çatal, kaşık, makas ve bozuk para gibi metal eşyaların yapıştığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.



Konuyla ilgili konuşan Şeyda Öztürk, “Bundan birkaç gün öncesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Biontech aşımı yaptırdım. Daha sonra salonumda çalışırken tezgahımda bulunan tarak ve makasa elimi uzattığımda koluma makasın çekim kuvveti oluştuğunun farkına vardım. Bu duruma müşterimle birlikte çok şaşırdık. Daha sonra müşterimi gönderdikten sonra aynı makası vücuduma koyduğumda yapıştığının farkına vardım” dedi.







“İnanmadılar ve vücuduma çeşitli araç gereçleri yapıştırdılar”

Öztürk, olayın ardından 2 gün boyunca iş yerine gelmediğini ifade ederek, “Salona geldikten sonra iş hanındaki arkadaşlarıma bu konuyu paylaştım. Hatta bir şakalaşma muhabbetimiz oldu. İnanmadılar ve vücuduma çeşitli araç gereçleri yapıştırdılar” diye konuştu.







"Daha öncesinde böyle bir şey olmamıştı"

Yaşadığı olayın çok değişik bir duygu olduğunu anlatan Öztürk, “Daha öncesinde bir tv programı vardı. Orada bir video izlemiştim. Orada bir beyefendinin araç gereçleri vücuduna yapıştırdığını görmüştüm. Denemiştim olmamıştı. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşınca Biontech aşısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde böyle bir şey olmamıştı.” dedi.