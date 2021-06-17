İsrail'i panik sardı! Türkiye'den Filistin'e askeri destek

Türkiye ile Filistin arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması İsrail basınını panikletti. Anlaşmanın ayrıntılarına geniş yer veren İsrail basını anlaşmanın Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını yazdı.

Türkiye'nin anlaşma kapsamında Filistin güçlerini eğiteceği ve Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının bir benzerinin Filistin'le uygulamaya konulacağı ifade edildi.

İsrail basınına konuşan askeri kaynaklar ise anlaşma kapsamında Türkiye'nin Filistin'e askeri danışmanlık, mühimmat, İHA istihbaratı vb. şeklinde askeri destek sağlayacağını belirtti.

2018 yılında Türkiye ile Filistin Hükümetleri arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması" 3 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla onaylanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma, iki devlet arasında bazı güvenlik konularında işbirliğinin kapısını aralıyor. Metinde, bu anlaşmanın iki devlet arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve her iki devlette barış ortamını ve istikrarı geliştirmek amacıyla ve uluslararası terör eylemleri ve uluslararası örgütlü suçlarda ortaya çıkan artıştan duyulan endişeyle düzenlendiği belirtildi

İşbirliği başlıkları

Anlaşmaya göre Türkiye ve Filistin'in şu başlıklarda işbirliği yapması öngörülüyor:

Suç gelirlerinin aklanması

Bilişim suçları

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı

Uyuşturucu kaçakçılığı

İnsan ticareti

Göçmen kaçakçılığı

Yasadışı göç

Silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif maddelerin yasadışı ticareti

Para, pasaport, vize ve diğer her türlü resmi evrakta sahtecilik Organize suçlar Kaçakçılık