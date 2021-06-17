İsrail'i panik sardı! Türkiye'den Filistin'e askeri destek

Türkiye'nin Libya ile yaptığı işbirliğinin benzerinin Filistin ile yapılacak olması İsrail'de panikle karşılandı.Abone ol
Türkiye ile Filistin arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması İsrail basınını panikletti. Anlaşmanın ayrıntılarına geniş yer veren İsrail basını anlaşmanın Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını yazdı.
Türkiye'nin anlaşma kapsamında Filistin güçlerini eğiteceği ve Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının bir benzerinin Filistin'le uygulamaya konulacağı ifade edildi.
İsrail basınına konuşan askeri kaynaklar ise anlaşma kapsamında Türkiye'nin Filistin'e askeri danışmanlık, mühimmat, İHA istihbaratı vb. şeklinde askeri destek sağlayacağını belirtti.
2018 yılında Türkiye ile Filistin Hükümetleri arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması" 3 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla onaylanarak yürürlüğe girdi.
Anlaşma, iki devlet arasında bazı güvenlik konularında işbirliğinin kapısını aralıyor. Metinde, bu anlaşmanın iki devlet arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve her iki devlette barış ortamını ve istikrarı geliştirmek amacıyla ve uluslararası terör eylemleri ve uluslararası örgütlü suçlarda ortaya çıkan artıştan duyulan endişeyle düzenlendiği belirtildi
İşbirliği başlıkları
Anlaşmaya göre Türkiye ve Filistin'in şu başlıklarda işbirliği yapması öngörülüyor:
Suç gelirlerinin aklanması
Bilişim suçları
Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
İnsan ticareti
Göçmen kaçakçılığı
Yasadışı göç
Silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif maddelerin yasadışı ticareti
Para, pasaport, vize ve diğer her türlü resmi evrakta sahtecilik Organize suçlar Kaçakçılık