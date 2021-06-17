Fatih'teki meyhane tebliğcilerine Ahmet Hakan'dan övgü: Üslupları süper düzeyli

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'da Fatih'te bir meyhane önünde üç cübbeli ve sakallı vatandaşın meyhanede oturanlara İslamı tebliğ etme şeklini beğendiğini ifade etti.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tebliğ yapan üç cübbeli ve sakallı vatandaşın üsluplarını gayet makul buldu. Hakan'ın bugünkü yazısında alkollü mekanlardaki insalara gerçek mutluluğun Allah yolunda olduğunu söyleyen tebliğcilerle ilgili yorumları dikkat çekti.

İşte Ahmet Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

"Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.

Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.

Üç beş sakallı, cübbeli adam…

Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.

Ve başlamışlar tebliğe…

Hitapları gayet nazik.

Üslupları süper düzeyli.

Yaklaşımları hiç de incitici değil.

Söylediklerinin özetinin özeti şu:

“Mutluluğu yanlış yerde aramayın! Gerçek mutluluk Allah’ın yolundadır!.”

Beni rahatsız etmedi bu tebliğ…

Aksine pozitif buldum.

Ama şunları düşünmeden de edemedim:

Bu tebliğler, neden sadece alkole karşı yapılır? Neden mesela kadına şiddet konusunda tebliğe çıkılmaz? Neden mesela hayvanlara yönelik eziyetle ilgili bir tebliğ seferberliği başlatılmaz? Neden yalan söylemek ya da harama el uzatmak konulu tebliğlere gerek duyulmaz?"