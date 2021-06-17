Karamollaoğlu, HDP binasına silahlı saldırıyı kınadı: Herkes şiddetten vazgeçmeli

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıyı kınadı. Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu "Başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu "HDP İzmir İl Binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?: İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na giren kişi bir partiliyi öldürmüştü. Silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açmıştı. İş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alınmıştı.

İnceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G.'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı D.P'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü duyurulmuştu.