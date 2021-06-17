AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum

HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda, bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bir açıklama yaptı ve "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum." dedi.

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İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre ise bir kişi hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin İzmir binasına yapılan saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İzmir Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Dağ, şunları yazdı:

"HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz."