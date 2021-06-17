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Adalet Bakanı Gül'den Peker'den para alan siyasetçi açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Peker'den para alan siyasetçi açıklaması

"Mafyadan para alan siyasetçi" iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'den para alan siyasetçinin ismini bildirmesiyle ilgili konuşarak "Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır." dedi

Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na katılarak, milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Gül, duruşmada konuşulan her ifadenin dijital olarak bilgisayara işleneceğini belirterek, yargılamalarda vatandaşın, avukatların söylediği her cümlenin buna net yansıyacağını ve testlerin sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Gül, e-Devlet üzerinden 26 alanda hizmet sunulduğunu hatırlatarak, “UYAP hizmetine kullanıcılar portallar kanalıyla internet üzerinden ulaşabilmekteler. Portalın hizmet vermeye başladığı 2009 yılından itibaren 9 milyon 653 bin 868 vatandaşımız bu hizmetlerden yararlanmış. Davaların içeriğini inceleyebilmekte, elektronik ortamda dava açabilmekteler” ifadelerini kullandı.


Mafyadan para alan siyasetçi iddialarına ilişkin ise Bakan Gül, “Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi, belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır” dedi.
Bakan Gül, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, “Türkiye eski Türkiye değil, itibar suikastı, algı operasyonlarıyla kimse bir şey elde edemez. Suç ihbarı cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum dava aç açma diye telkinde bulunamaz” değerlendirmesini yaptı.

Dün Şentop'u makamında ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına konuya ilişkin bilgi verdi. Bakan'ın, 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.
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