Veyis Ateş Habertürk'ten istifa etti

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi.

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Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları söyledi:

“Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”

Savunma istenmişti

Organize suç örgütü lideri Seat Peker'in iddiaları sonrası Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti. Ateş iddiaları reddetmiş, ancak yönetimin istediği yazılı açıklamayı kamuoyuna yapmamıştı.

İlk olarak Veyis Ateş Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığı iddia edilmişti

Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş'in yurtdışına giden SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkilerinden menfaat elde ettiğine yönelik iddiaları ilk olarak Sedat Peker gündeme getirdi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla aranan Peker, 6 Haziran Pazar yayımladığı 9'uncu videoda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.

Ateş'in 10 milyon euro istediği iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, Pazartesi günü Habertürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, "Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar" olarak nitelediği iddiaları gündeme getirdi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem" dedi.

Sevilay Yılman ses kaydın dökümünü paylaşmıştı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Çarşamba günkü köşe yazısında, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak Veyis Ateş ile aralarında geçen telefon konuşmasını dinlettiğini söyledi.

Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasında geçtiği ileri sürülen telefon konuşmasını aktaran Sevilay Yılman, konuşmalarda Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye dönebilmesi için Ankara'da görüşmeler yaptığını, durumu Korkmaz lehine çevirmek için "Talep ettikleri meblağı onlara yollaması gerektiğini" söylüyor.

Bunun üzerine Sezgin Baran Korkmaz'ın "Abi diyelim yolladım 10 milyon euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?" diye sorduğunu belirten Yılman, Veyis Ateş'in Korkmaz'a verdiği yanıtı da aktarıyor:

"Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak."

Sezgin Baran Korkmaz, adının baş harflerini taşıyan sahibi olduğu SBK Holding hakkında "kara para aklama" soruşturması yürütülmesinin ardından 2020 sonunda yurtdışına gitmişti. Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyarısıyla yurt dışına gittiğini ileri sürmüştü.