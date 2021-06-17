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İzmir HDP il binasına saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

İzmir HDP il binasına saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

HDP'nin İzmir İl binasına saldırarak rehin aldığı görevliyi öldüren O.G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G ifadesinde, "PKK’dan nefret ettiğim için yaptım" dedi.

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HDP'nin Çankaya Semti'ndeki 7 katlı binaya  İzmir İl binasına saldıran O.G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. . 

HDP'nin il binasına yapılan baskında rehin alınan Deniz Poyraz isimli parti çalışanı hayatını kaybetmişti. Saldırıda rastgele ateş açan O.G isimli eski bir sağlık çalışanı, binayı ateşe vermişti. 

O.G.'nin ilk ifadesinde “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gaziemir ilçesinde oturan O.G’nin 27 yaşında olduğu kaydedildi.

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