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BionTech CEO'su Uğur Şahin'den korkutan dördüncü dalga uyarısı

BionTech CEO'su Uğur Şahin'den korkutan dördüncü dalga uyarısı

Koronavirüs aşısını ilk geliştiren BioNTech’in kurucu ortaklarından Dr. Uğur Şahin, salgında dördüncü dalga yaşanabileceğini belirtti. Şahin, Hindistan'daki son salgına bağlı olan Delta varyantı ile ilgili de dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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ABD’nin haftalık haber dergilerinden Barron’s’un Investing in Tech isimli konferansına katılan BioNTech’in CEO’su Şahin koronavirüs salgının durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şahin, Covid-19'un yeniden canlanma olasılığı konusunda uyardı.

Şahin, Hindistan'daki son salgına bağlı olan Delta varyantının neden olduğu virüsün yeniden canlanması konusunda endişeler olduğunu söyleyerek, "İngiltere’de insanların yaklaşık yüzde 50'si ikinci doz aşılarını olmasına rağmen Delta varyantı hala yayılıyor. Eğer dikkatli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" dedi.

'Bir sonraki dalgaya geçeceğiz anlamına gelir' 

Covid-19 verilerini izlemenin de önemli olacağını söyleyen Şahin, “Rakamlar düşüyorsa, sorun yok demektir. Ancak sayılar artıyorsa, bir sonraki dalgaya geçeceğiz anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Şahin ayrıca, tam aşılamadan altı ay sonra antikor seviyelerinin düştüğü gözlemlendiklerini ve takviye aşılara ihtiyaç olduğunu söyledi. Şahin, iki doz aşı olduktan 6 ile 9 ay sonra tekrar aşı olunması gerektiğini ifade ederken, “Fakat bu konuda hükümetler nihai kararı verecektir” dedi.

 "Bu yıl az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 1 milyardan fazla doz sağlayacağız" diyen Şahin, "Gelecek yıl en az 1 milyar aşı ve belki daha fazlasını sağlamayı planlandıklarını" aktardı. 

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