Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim ve Biden konusunda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan seçim adaylığı konusunu ve Biden ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dediğini söyledi. Erdoğan, "Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" ifadesini kullandı.

Seçim hakkındaki sorulara da değinen Erdoğan, "Bizim adayımız belli" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

"Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor. Biz hazırladığımız paketi müttefikimiz MHP'ye sunacağız"

ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir."

"Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır."

"(Zengezur koridoru) Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum. Tam aksine yardımcı bir hava içinde. Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız."

(Biden'a) Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Savunma Sanayii Başkanımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler.

Biden Türkiye'ye geliyor

“Takvim belirmedi ama takvimin sinyalleri ortaya çıktı. (Biden) dedi ki “Şu an aşırı yoğun programlarıma rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye seyahati yapmak istiyorum.”

Eylül-Ekim gibi yerli aşı

"(Kovid-19) Yoğun aşı süreci pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. Temenni ederim ki eylül-ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz."