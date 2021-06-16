ORC anketinde Erdoğan, Kanal İstanbul, erken seçim soruldu
ORC'nin açıkladığı Haziran ayı anketinde erken seçim isteyenlerin oranı arttı. Erdoğan ve Kanal İstanbul'un da sorulduğu ankette dikkat çeken sonuçlar var.
ORC'nin düzenlediği Haziran Ayı Genel Gündem ve Seçmen Eğilimleri anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı. Erken seçim, Kanal İstanbul, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığı, bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oylar soruldu.
Ankette en çok dikkat çeken konulardan katılımcıların yarısının erken seçime evet demesi oldu. Türkiye'nin en büyük sorunu olarak "ekonomik kriz" görüldü. Erdoğan'ın adaylığı ve partilerin alacağı oylarda dikkat çeken sonuçlar var.
Ankette Türkiye'nin en büyük problemi olarak,
birinci sırada ekonomik kriz kriz yer alırken, işsizlik ve covid 19 onu takip etti.
Kanal İstanbul sorusuna ise katılımcıların neredeyse yarısı "bilmiyorum" diyerek yanıtladı. Katılımcıların yüzde 15'i Kanal İstanbul'u tv kanalı olarak gördüğünü söyledi.