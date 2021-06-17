Almanya'nın CureVac aşısı sadece yüzde 47 etkinlik gösterdi şirket hisseleri çakıldı

Alman biyoteknoloji CureVac, yeni tip corona virüse karşı geliştirdiği aşının üçüncü aşama klinik denemelerde yalnızca yüzde 47 etkinlik gösterdiğini açıkladı. Sonuçlar 425 milyonluk teslimat anlaşmasını tehlikeye atarken, şirket hisseleri yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

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“CVnCoV” olarak adlandırılan aşının hayal kırıklığı yaratan etkinliği, Avrupa ve Latin Amerika'da yaklaşık 40 bin gönüllüyle yapılan çalışmada 134 Covid-19 vakasına dayanan bir ara analizden sonra ortaya çıktı.

Bununla birlikte, son derece nadir olmasına rağmen ölümcül kan pıhtılarına neden olabilen AstraZeneca/Oxford ve Johnson&Jonhson aşılarına alternatif olarak görülen CureVac'ın sonuçları bu konuda umutları tüketti. Söz konusu aşının, küresel bağışıklık amaçları doğrultusunda, düşük ve orta gelirli ülkelere de yardımcı olması bekleniyordu.

AB ile 425 milyon dozluk anlaşması bulunuyor

Diğer taraftan, CureVac ile büyük bir tedarik anlaşması yapan AB, Kasım ayında şirketten 180 milyonu isteğe bağlı olmak üzere 405 milyon doz aşı için imza attı. Bunu, Almanya ile 20 milyon doz daha için yapılan bir mutabakat zaptı izledi.

Hisseleri yüzde 50'den fazla düştü

CureVac'ın ABD'de işlem gören hisseleri, verilerin yayınlanmasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 50,6 düşüşle 46,81’e geriledi.

CureVac, klinik denemeler esnasında meydana gelen Covid-19 enfeksiyonlarından en az 13 varyantın sorumlu olduğunu açıkladı. Şirket, ara sonuçların aşının genç katılımcılarda etkili olduğunu gösterdiğini, ancak şiddetli Covid için en fazla risk altındaki yaş grubu olan 60 yaşın üzerindekilerde etkinliğinin kanıtlanamadığını da belirtti.

Şiket "Daha güçlü bir ara sonuç umarken, bu eşi benzeri görülmemiş geniş çeşitlilikte yüksek etkinlik göstermenin zor olduğunun farkındayız. En az 80 ek vaka ile nihai analize doğru devam etmeyi planlıyoruz, ardından genel aşı etkinliği değişebilir” açıklaması yaptı.

"Yüzde 47 etkinlik oranı şu durumda çok değerli"

Bununla birlikte, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Amesh Adalja, varyantların etkinlik oranındaki etkisinin tam olarak açıklanmadığını ve hala CureVac'ın ciddi hastalıkları, hastaneye yatışları ve ölümü durdurma yeteneği hakkında özel olarak veri görmek istediğini belirterek, "Semptomatik hastalıkta yüzde 47'lik bir etkinlik bile, içinde bulunduğumuz şu durumda çok değerli. Aşıların yapmasını istediğimiz tek şey buydu” dedi.

Ulusal Tropikal Tıp Okulu'nun virolog ve dekanı Dr. Peter Hotez ise sorunun varyantlara özgü olup olmadığının veya aşının yüksek düzeyde nötralize edici antikor oluşturamamasının net olmadığını açıkladı.