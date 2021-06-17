Aşı karşıtlarının mazeretleri: Cinsel organım küçülür sadece bir tanesi

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları Dünya çapında hızla sürüyor. Aşı olanların sayısı hızla artarken bir tarafta da farklı gerekçelerle aşıya karşı çıkanlar da var. Aşı karşıtları sürekli yeni mazeretler üretiyor. Son olarak İngiltere'de yaşanan olay ülke basınında geniş yer tuttu.

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Dünya çapında birçok ülkede Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları başlarken, salgında yeni vaka artışlarının yaşanmaması için maske ve mesafe kuralları uygulanmaya devam ediliyor. Bununla birlikte bu tedbirlere sıradışı nedenlerle uymayanlar kişiler de var.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göere, İngiltere'de, Derbyshire bölgesinde bir kişi, The Co-operative Food adlı alışveriş mağazasında maske takma kuralına uymayı reddedince yetkililer polise haber vermek zorunda kaldı.

Maske takmayı bu yüzden reddetmiş

İsmi açıklanmayan kişi, olay yerine gelen polislere "penisini küçülttüğü için maske takmayı" reddettiğini söyledi. Müşteri, mağazadaki diğer kişilere de benzer "uyarılarda" bulunarak maske takmamalarını söyledi.

Polisten yapılan açıklamada "İnanılmaz bir şekilde, bir müşteri mağazadaki kişilere cinsel organı küçülttüğünü düşündüğü için maske takmamalarını söyledi" dendi.

Yetkililer, koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan ve şu anda Birleşik Krallık'ı da ciddi şekilde etkisi altına alan Delta varyantı konusunda uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen polis sık sık maske takma kurallarına uymayan vatandaşlarla karşı karşıya geliyor.

"Zekamı düşürüyor"

Yine Derbyshire bölgesinde ismi açıklanmayan bir kişi, "zekasını düşürdüğü" gerekçesiyle maske takmayı reddettiğini söyledi. Polisin açıklamasında, bu iddiaya dair bir veri bulunmamasına rağmen "kişinin tartışmacı ve saldırgan tavrında ısrar ettiği ve huzuru bozduğu" belirtildi.

Polis ayrıca aşı olanların da tedbir gereği maske takmaya devam etmesi gerektiğini hatırlattı. Aynı bölgede bir alışveriş merkezinde yaşlı bir kadın, zaten aşı olduğunu söyleyerek kendisinden maske takmasını isteyen bir çalışanı itmişti.

En az 200 kişide Delta varyantı

Polis, olaya ilişkin açıklamasında "lütfen henüz aşılanmamış kişileri de düşünün" diyerek bölge sakinlerinden virüs tedbirlerine uymalarını istedi. Geçen iki hafta içinde Delta varyantı yalnızca Derbyshire bölgesinde en az 200 kişide tespit edildi.