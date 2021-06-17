Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sabit hattan askeri personelin sözde mahrem hizmetler abisi veya sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin sözde mahrem hizmetler abisi/sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf asker, 1’i ihraç edilen askeri personel, 3’ü emekli askeri personel, 1’i istifa eden askeri personel, 11’i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 5 şüpheli hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.