BIST 1.414
DOLAR 8,71
EURO 10,39
ALTIN 497,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil takla attı: 2 ölü 1 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yuvaköyü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkması sonucu takla attı.

Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edilirken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

van
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da vahşet! 2 yaşındaki kızını pencereden attı
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Bartın'da ağaçtaki deseni gören inanamadı! Koruma altına alındı
İsrail'i panik sardı! Türkiye'den Filistin'e askeri destek
Biontech yan etkileri ishal ve kaşıntı yapar mı Biontech aşısı yorumları
Muharrem İnce’den Zeydan Karalar’a afiş tepkisi: Senden parasını alacağım
Galler maçı bitti Şenol Güneş'in maaşı gündeme oturdu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güneydoğu Avrupa ülkelerine diyalog vurgusu
Karabük'te biontech aşısı yaptırdı bu hale geldi! Elini uzatınca şaşkına döndü
Karneler nasıl verilecek okulda yüz yüze mi karneler verilecek?
Yorumlar