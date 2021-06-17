Bodrum'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için cenaze töreni düzenlendi

Silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından memleketi Denizli'ye uğurlandı.

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Polis memuru Ercan Yangöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda yaralandı.

Tüm müdahalelere karşın kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.