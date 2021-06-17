Eski CHP'li vekil Teoman Sancar'a iğrenç şantaj davasında karar çıktı

Uğradığı şantaj tehditlerinin ardından CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verirken, sanıklar yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Milletvekili Teoman Sancar katılmazken, avukatı Denizli Baro Başkanı Müjdat ve sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SESBİS) ile katılan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

Sanıklar 'iyi hal indirimi' ile tahliye edildi

Sanıkların bir kez daha dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. İyi hal indirimi de alan sanıkların cezaevinde yattıkları süre de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilirken, olaydan sonra Kıbrıs'a kaçan S.S.'nin dosyası ayrıldı.

Partisinden istifa etmek zorunda kaldı

Geçtiğimiz Mart ayında Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisi CHP'den istifasıyla sonuçlanan bir şantaja maruz kalmıştı. Hazırlanan iddianameye göre Fatih Selamet (26) ile Teoman Sancar'ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih Selamet bu durumu 'şantaj' malzemesi haline getirmek için plan yaptı. Kuşadası'nda polis eniştesi Bülent Acar'a Sancar için "Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz" dedi.

Davet edip gizli kamera tuzağına çektiler

Bu planı onaylayan Acar, Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş, adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti. Fatih Selamet, Sancar'ı arayarak Denizli'de rezidans dairesine 'bir konuyu görüşmek üzere' davet etti. Sancar da kabul edince, Kuşadası'nda planı yapan Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş da Denizli'ye geldiler. Fatih Selamet ile söz konusu daireye girdiler ve klimaya kamerayı yerleştirerek daireden ayrıldılar. Rezidansın yakınında araç içinde beklemeye başladılar.

Sarhoş edip müstehcen görüntülerini çektiler

İddianameye göre Sancar sarhoş olunca Fatih Selamet bu durumdan faydalanıp müstehcen görüntü çekti. Sancar daha sonra evden ayrıldı. Fatih Selamet de klimaya yerleştirilen kamerayla yapılan kaydı aldı ve bilgisayarına aktardı. Görüntülerin sadece müstehcen bölümlerinin yer aldığı bölümü bıraktı, diğer bölümleri sildi.

Görüntülerle şantaj yapıp para istediler

Daha sonra Fatih Karakoç'u da aralarına dahil eden grup Sancar'dan para istedi. Sancar, para vermedi. Sancar daha sonra görüntülerin satılacağı duyumu üzerine savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alındı ve üç kişi tutuklandı.

CHP'ye gittikleri ortaya çıkmıştı

Sanıkların Teoman Sancar'dan para koparamayınca CHP Genel Merkezi'nin kapısına dayandıkları, ellerini kollarını sallayarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüştükleri belirlenmişti. Torun'un şantajcılara CHP'li belediyelerden iş teklif ettiği kabul görmeyince konuyu Kılıçdaroğlu'na aktardığı, Sancar'ın partisi tarafından istifaya zorlandığı ortaya çıkmıştı.