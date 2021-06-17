Donald Trump'tan Putin-Biden zirvesi yorumu: Rusya için iyi bir gündü

Eski ABD Başkanı Trump; Rusya Devlet Başkanı Putin ile şimdiki ABD lideri Biden arasında Cenevre’de dün gerçekleştirilen zirvede Washington’ın hiçbir şey elde edemediğini, görüşmenin Moskova için iyi geçtiğini ifade etti. 45. ABD Başkanı, “Rusya için iyi bir gündü” dedi.

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Fox News’e konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki lideri Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında dün Cenevre’de gerçekleşen tarihi zirve ile ilgili yorum yaptı.

Trump, “Biz hiçbir şey elde etmedik, sahneyi Rusya’ya verdik, hiçbir şey elde etmedik” dedi.

Washington’ın Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesini durduramadığını, bunun önemli olduğunu belirten Trump, zirvenin kazanan tarafının Rusya olduğunu söyledi.

“Bence bu Rusya için iyi bir gündü” diyen Trump, ABD-Rusya ilişkileri için “İnanılmaz olabilirdi” yorumunu yaptı. Trump, “Onlara ekonomi lazım, bize de onların elindeki şeyler. Maden kaynakları ve birçok başka bakımından çok değerli toprakları var. İyi birçok şey olabilirdi” dedi.

45. ABD Başkanı ayrıca, “Putin’le çok iyi bir ilişkimiz vardı, ancak ona kimse benden daha sert davranmadı” iddiasında bulundu.

Putin ile Biden, her iki tarafın da ikili ilişkilerin dibe vurduğunu kabul ettiği bir dönemde İsviçre'nin Cenevre kentinde dün bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme toplam 3.5 saat sürdü.