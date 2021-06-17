Christian Eriksen hayatını kalp piliyle sürdürecek! Danimarka Federasyonu açıkladı

EURO 2020'de Finlandiya maçında fenalaşması sonucu hastanede tedavi altına alınan Danimarkalı futbolcu Eriksen'in, hayatına kalp piliyle devam edeceği açıklandı.

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EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen kalp krizi geçirmişti.

Sağlık görevlileri tarafından sahada kalp masajı yapılan Danimarkalı oyuncu hastaneye kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi. Son olarak Eriksen hakkında Danimarka Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada; Bilincini kaybeden Christian Eriksen'e, bir çeşit kalp pili olarak da bilinen, ICD (Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılacağı belirtildi.

"ICD" nedir?

Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır. ICD, risk altındaki bireyleri potansiyel ölümcül ventriküler aritmilerden kaynaklanan ani kardiyak ölüm (AKÖ)’den korumak için tasarlanmış bir cihazdır.