BIST 1.414
DOLAR 8,71
EURO 10,39
ALTIN 498,03
HABER /  SPOR

Christian Eriksen hayatını kalp piliyle sürdürecek! Danimarka Federasyonu açıkladı

Christian Eriksen hayatını kalp piliyle sürdürecek! Danimarka Federasyonu açıkladı

EURO 2020'de Finlandiya maçında fenalaşması sonucu hastanede tedavi altına alınan Danimarkalı futbolcu Eriksen'in, hayatına kalp piliyle devam edeceği açıklandı.

Abone ol

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen kalp krizi geçirmişti. 

Sağlık görevlileri tarafından sahada kalp masajı yapılan Danimarkalı oyuncu hastaneye kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi. Son olarak Eriksen hakkında Danimarka Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada; Bilincini kaybeden Christian Eriksen'e, bir çeşit kalp pili olarak da bilinen, ICD (Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılacağı belirtildi. 

"ICD" nedir?
Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır. ICD, risk altındaki bireyleri potansiyel ölümcül ventriküler aritmilerden kaynaklanan ani kardiyak ölüm (AKÖ)’den korumak için tasarlanmış bir cihazdır.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden paylaştığı fotoğrafının altına bir mesaj yazan deneyimli orta saha, "Dünyanın her yerinden yollamış olduğunuz harika mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu, benim ve ailem için çok şey ifade ediyor. Bulunduğum şartlar altında iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum." İfadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
HDP binasına saldırı! Binayı basan bir kişi sokağa ateş açtı 1 kişi öldü saldırgan gözaltında
Eski CHP'li vekil Teoman Sancar'a iğrenç şantaj davasında karar çıktı
Antalya'da yaşandı! 'Erkeksen dışarıya gel' dedi sonrası korkunç
Bodrum'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için cenaze töreni düzenlendi
KKTC'den Rum kesiminin iddialarına karşı BM'ye mektup
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kadın konukevi' açıklaması
Karne görüşleri örnekleri 2021 1. sınıf karne görüş notları
Kastamonu'da sıfır motosiklet başına bela oldu! Namık amca sürekli durduruluyor
Yorumlar 1 yorum