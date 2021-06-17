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Fransa'dan Türkiye kararı! Seyahat kısıtlaması esnetiliyor

Fransa'dan Türkiye kararı! Seyahat kısıtlaması esnetiliyor

Büyükelçi Onaner Fransa'nın seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi kırmızıdan turuncu listeye çektiğini duyurdu.

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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner Fransa'nın Türkiye'yi seyahat kısıtlamalarında 'kırmızı' listeden 'turuncu' listeye çektiğini açıkladı.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Onaner, "Sağladığımız detaylı bildiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı.Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" açıklamasında bulundu.

Fransa, mayıs başında Covid-19 nedeniyle Türkiye'den gelenlere karantina uygulanmasını zorunlu hale getirmişti.

Karantina süresi 10 gün olarak belirlenirken uygulamaya 8 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren başlanacağı açıklanmıştı.

"Kırmızı listenin nedeni Hindistan"

Onaner, Fransa'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı yeni seyahat koşullarına göre Türkiye'yi kırmızı listede tutma kararı konusunda Fransız gazetesi Le Figaro'ya konuşmuş ve Türkiye'nin kırmızı listede bulunmasına sebep olarak Hint yolcuların İstanbul üzerinden transit yapmasını göstermişti.

Kırmızı liste kısıtlamalarına göre Fransızlar aşı olsa bile turizm için Türkiye'ye gidemiyordu. Fransa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlar, Türkiye'ye gitmek için gerekli bir sebep göstermek ve döndüklerinde ise 10 gün zorunlu karantinada kalmak zorundaydı.

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