Ahmet Hakan Serkut Bozkurt'un 'Sezgin Baran Korkmaz'dan para aldı' iddiasını yalandı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğu iddiasını yalanladı. Hakan, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğu iddiasına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

Hakan, iddianın sahibi gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine 'gazeteci' diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız."

Ne olmuştu?

Gazeteci, yazar Murat Ağırel, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline tehdit ve şantajla el konulduğu iddiasıyla başlayan tartışmalar ve açıklamaların ardından Peker’in videolarında gündeme getirdiği gazetecilerle ilgili bir TV kanalının canlı yayınında konuştu. Ağırel "Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş" ifadelerini kullandı.

Şule Aydın'ın YouTube yayınına konuk olan gazeteci Serkut Bozkurt da Murat Ağırel'in yazısında bahsettiği, Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu öne sürmüştü.