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Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltı

Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltı

Ölü olarak ele geçirilen teröristin üzerinden çıkan materyallerin incelenmesi ile örgüte yardım eden 8 kişi tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklandı.

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Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, geçen yıl Lice ilçesinde ölü olarak ele geçirilen terör örgütü PKKKCK üyesi, 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde bulanan materyalleri incelemeye aldı.

Operasyon düzenlendi
Bu materyallerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgüte yardımda bulunan 8 kişiyi tespit etti.

Bağlar, Kayapına ve Ergani ilçe kırsallarında 12 adrese operasyon düzenlenerek şahıslar gözaltına alındı.

7 kişi serbest bırakıldı 
İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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