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Fenerbahçe Beko'da 6 ayrılık! O isimler artık kadroda yok
Fenerbahçe Beko’da 6 oyuncu ile yolların ayrıldığı bildirildi. İşte kulüpten yapılan o açıklama...Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi’ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz" denildi.